Семён Варламов стал второй звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.

Одним из главных героев матча стал вратарь «Айлендерс» Семён Варламов. Российский голкипер отразил 21 бросок и оформил первый шат-аут в нынешнем плей-офф. Он стал второй звездой матча. Первой звездой признан Энтони Бовилье, который оформил дубль. Третья звезда – Джош Бэйли, на счету которого гол и две передачи.

Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Айлендерс» и команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли, а «Вашингтон» завершил участие в турнире.

Напомним, что Варламов начинал карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона». В столичной команде Семён провёл три сезона, после чего инициировал обмен в «Колорадо Эвеланш». Состав «островитян» Варламов пополнил в прошлое межсезонье.