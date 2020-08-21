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Денис Гурьянов стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ

Денис Гурьянов стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Завершился пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» формально принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. 23-летний форвард стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. 28 апреля 2001 года пять очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный.

Напомним, что Гурьянов стал автором первого российского покера в истории Национальной хоккейной лиги. Ранее россияне ни разу не забрасывали больше трёх шайб за матч плей-офф.

Видео исторического покера Дениса Гурьянова в шестом матче серии с «Калгари»
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