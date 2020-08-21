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Наставник «Калгари» заявил, что не планировал оставлять Риттиха в воротах до конца периода

Наставник «Калгари» заявил, что не планировал оставлять Риттиха в воротах до конца периода
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Калгари Флэймз» Джефф Уорд после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (3:7, 2-4) заявил, что не планировал оставлять Давида Риттиха в воротах до конца второго периода.

«Мой план заключался в том, что Тальбо должен был быстро прийти в себя и тогда бы он вернулся в ворота после короткой паузы. Но у него возникли проблемы с амуницией, и он оказался недоступен до конца второго периода. Вот и всё», — приводит слова Уорда журналист Райан Рисхауг.

В ходе первого периода подопечные Уорда вели с преимуществом в три шайбы, но к 23-й минуте матча Тальбо пропустил три гола после восьми бросков, после чего уступил место в воротах Риттиху. Чешский голкипер также действовал неудачно на последнем рубеже, пропустив три шайбы во втором периоде, и на третий период в ворота вернулся Тальбо. В заключительной трети канадец пропустил ещё однажды.

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