Боунесс: Гурьянов поймал кураж, и шайба постоянно попадала к нему в нужные моменты

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру форварда команды Дениса Гурьянова в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Калгари Флэймз» (7:3, 4-2).

«Стоит отдать ему должное, он бился, как и вся остальная команда. Хоккей – удивительная игра. Сегодня Денис поймал кураж, и шайба постоянно попадала к нему в нужные моменты. Такое случается не очень часто, но мы все знаем, что Денис является и будет в дальнейшем особенным игроком. У него был особенный вечер. Я рад за него», – цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

23-летний форвард стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. 28 апреля 2001 года пять очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный.