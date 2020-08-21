Гурьянов: ни на кого не злился, когда отправляли в фарм. Наоборот, меня это мотивировало

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов после победы в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Калгари Флэймз» (7:3, 4-1) прокомментировал первый покер в карьере.
«Мы говорили, что надо больше бросать. Рад, что оформил покер, а самое главное, что мы победили. После перерыва мы забыли о первом периоде и стали показывать свой хоккей.
Когда осенью меня отправили в фарм, я ни на кого не злился. Наоборот, меня это мотивировало. Я хотел найти свою игру, показывать свой хоккей, помогать команде побеждать», — сказал Гурьянов после матча.
23-летний форвард стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. 28 апреля 2001 года пять очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный.
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