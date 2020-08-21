Бержевен раскритиковал тренера «Филадельфии» за комментарий в адрес Галлахера

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен раскритиковал главного тренера «Филадельфии Флайерз» Алена Виньо за его комментарии в адрес форварда канадской команды Брэндона Галлахера.

В пятом матче серии Галлахер получил удар по лицу от защитника «Флайерз» Мэтта Нисканена. Наставник «лётчиков» заявил, что не считает действия Нисканена заслуживающими дисквалификации, однако через несколько часов после слов Виньо стало известно, что у Галлахера диагностирован перелом челюсти.

«Разочарован словами Виньо. Он опытный человек и мог бы дождаться диагноза. Я ожидал от него большего», — приводит слова Бержевена журналист Арпон Басу.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».