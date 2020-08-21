Широков – о матче с «Витязем»: много пропустили, «Спартак» должен играть лучше в обороне

Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал поражение в контрольном матче с «Витязем» (3:5).
«Сегодня неплохо играли. Жалко, много пропустили: где-то наши недоработки, где-то хорошие броски соперника, но мы должны играть лучше в обороне и не давать так легко забивать в свои ворота. Играем с теми, с кем ставят тренеры, и, наверное, каждый день идёт поиск сочетаний, которые будут приносить пользу команде. Пока все только притираются. Для этого и нужны предсезонные матчи и сборы.
Мы хорошо играли, у нас были отличные моменты, но их вратарь много вытащил. Мы легко давали сопернику забить, нельзя пропускать две шайбы за первые две минуты. Успеем ли подготовиться к старту чемпионата? Будем стараться. Другого выхода нет, будем делать всё возможное, а тренеры будут корректировать и направлять нас в нужное русло. Надеюсь, всё будет хорошо и мы подойдем к чемпионату в хорошей форме», – приводит слова Широкова пресс-служба клуба.
- 21 августа 2020
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