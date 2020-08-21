Российский нападающий Никита Шацкий перешёл в «Крефельд»
Нападающий Никита Шацкий подписал контракт с немецким хоккейным клубом «Крефельд Пингвинз», информирует официальная страница команды в Facebook.
Минувший сезон 25-летний нападающий начинал в воронежском «Буране», потом перешёл в «Молот-Прикамье». Завершал сезон в «Южном Урале». В регулярном чемпионате ВХЛ Шацкий набрал 15 (7+8) очков в 42 матчах при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафного времени.
В КХЛ Шацкий защищал цвета подмосковного «Витязя». В 19 матчах нападающий записал в актив четыре (2+2) очка при показателе полезности «-3».
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать второго сентября.
Экс-форвард «Витязя» Петраков перешёл в «Крефельд»
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