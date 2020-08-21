Второй раунд плей-офф НХЛ стартует 23 августа

Национальная хоккейная лига объявила, что второй раунд плей-офф Кубка Стэнли должен начаться в воскресенье, 23 августа. Первый матч серии проведут «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Начало встречи – 3:00 мск.

Подробности расписания возможных седьмых матчей серии первого раунда «Филадельфия Флайерз» – «Монреаль Канадиенс» и «Сент-Луис Блюз» – «Ванкувер Кэнакс», которые состоятся 23 августа, будут объявлены позже, как и расписание второго раунда.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».