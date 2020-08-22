Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли

После победы «Ванкувер Кэнакс» над «Сент-Луис Блюз» (6:2) в шестом матче 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги стали известны все пары соперников по четвертьфиналу Кубка Стэнли и полуфиналам конференций.

Западная конференция. Полуфинал

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс»

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз»

Восточная конференция. Полуфинал

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс».



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».