«Филадельфия» впервые с 2012 года вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся шестой матч четвертьфинала серии плей-офф между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз». Победу в этой встрече одержали номинальные гости льда игроки «Флайерз» — 3:2, благодаря чему вышли в полуфинал Восточной конференции (4-2 в серии).
«Флайерз» выиграли серию плей-офф НХЛ впервые после победы в первом раунде с «Питтсбург Пингвинз» (4-2) в 2012 году. В том сезоне путь «Флайерз» к кубку прервали игроки «Нью-Джерси Дэвилз».
После этого на протяжении семи сезонов подряд по чётным годам «лётчики» выходили в плей-офф, но выбывали в первом раунде (2014, 2016, 2018 годы), а по нечётным – не выходили в плей-офф (2013, 2015, 2017, 2019 годы).
Гол Проворова помог «Филадельфии» одолеть «Монреаль» и выйти в следующий этап Кубка Стэнли
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