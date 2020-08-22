Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» вылетел из плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой «Ванкувера» со счётом 6:2. Таким образом, канадская команда выиграла серию со счётом 4-2 и выбила действующего обладателя Кубка Стэнли из розыгрыша турнира.
Счёт в первом периоде открыл Джей Бигл. Во втором преимущество «Ванкувера» увеличили Антуан Руссель и Трой Стечер. Четвёртую шайбу «Кэнакс» записал на свой счёт Брок Бёзер. Пятый гол забил Тайлер Мотт, шестой — он же в пустые ворота. Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросил Джейден Шварц. Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев результативными действиями не отметился. Владимир Тарасенко не принял участие в матче из-за травмы.
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В полуфинале Конференции «Ванкувер» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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