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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» вылетел из плей-офф НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» вылетел из плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой «Ванкувера» со счётом 6:2. Таким образом, канадская команда выиграла серию со счётом 4-2 и выбила действующего обладателя Кубка Стэнли из розыгрыша турнира.

Счёт в первом периоде открыл Джей Бигл. Во втором преимущество «Ванкувера» увеличили Антуан Руссель и Трой Стечер. Четвёртую шайбу «Кэнакс» записал на свой счёт Брок Бёзер. Пятый гол забил Тайлер Мотт, шестой — он же в пустые ворота. Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросил Джейден Шварц. Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев результативными действиями не отметился. Владимир Тарасенко не принял участие в матче из-за травмы.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В полуфинале Конференции «Ванкувер» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
22 августа 2020, суббота. 04:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бигл – 03:45' (5x5)   2:0 Руссель (Саттер) – 22:09' (5x5)   3:0 Стечер (Саттер, Петтерссон) – 26:49' (5x5)   4:0 Бёзер (Хьюз, Петтерссон) – 28:06' (5x4)   4:1 Шварц (Данн, О'Райлли) – 46:32' (6x5)   5:1 Мотт (Бигл, Саттер) – 53:19' (5x5)   5:2 Шварц (Перрон, Пьетранджело) – 58:38' (6x5)   6:2 Мотт – 59:10' (en)
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