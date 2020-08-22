«Ванкувер» впервые с 2011 года вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой «Ванкувера» со счётом 6:2. Таким образом, канадская команда выиграла серию со счётом 4-2 и выбила действующего обладателя Кубка Стэнли из розыгрыша турнира.

Таким образом, «Кэнакс» вышли во второй раунд впервые с 2011 года, когда в итоге дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Бостон Брюинз».



После этого канадский клуб пять раз не выходил в плей-офф НХЛ (в том числе в четырёх последних сезонах ) и еще трижды проигрывал в первом раунде.

В следующем раунде команда Трэвиса Грина сыграет с «Вегас Голден Найтс».