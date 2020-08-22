Какая пара второго раунда плей-офф НХЛ вам интересна больше всего?

В розыгрыше Кубка Стэнли определились все пары участников второго раунда. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Какая пара второго раунда плей-офф НХЛ вам интересна больше всего?».

Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».