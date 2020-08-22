Бочаров: должны были крупнее выигрывать у «Амура», много моментов не реализовали

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал победу в контрольном матче с «Амуром» (1:0).

«Главное — одержали победу. Должны были крупнее выигрывать. Много моментов не реализовали. Здорово выручал команду «Амур» Аликин. Наверное, часто удалялись. Нужно над этим моментом работать. Овертайм? Должны были в большинстве играть, после свистка нам дают удаление, потом ещё одно — за неспортивное поведение. Остались в меньшинстве. «Амур» снял вратаря и в конце отыграл один гол «5 на 3».

Подготовка идёт на завершающей стадии. До чемпионата осталось совсем немного. Потихоньку втягиваюсь. Ни для кого не секрет, что пропустил большую часть сборов. Постараюсь через тренировки и предстоящие матчи набрать форму и порадовать болельщиков игрой», – приводит слова Бочарова пресс-служба клуба.