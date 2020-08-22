Кагарлицкий: предсезонка в этом году скомканная, «Динамо» ещё играет не в полную силу

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу в контрольном матче с «Амуром» (1:0). В этой встрече форвард стал автором единственной шайбы.
«Тяжёлый матч. Всего три дня катался, поэтому всё скомкано. Немного растерян. Последний матч проводил в январе, так что было тяжеловато. Ничего, впереди Кубок мэра, поэтому есть время, втянемся. К чемпионату будем в полной форме.
Заброшенная шайба? Большинство. Юусо отдал хороший пас, я просто подставил клюшку — ничего сверхъестественного. Не успели ещё ничего наиграть. Почему такой счёт? Вратари хорошо сыграли. Что-то не получилось у нас в атаке. Предсезонка в этом году скомканная. Считаю, играем не в полную силу, не так, как можем это делать. Не стал бы судить по этому матчу о том, что будет в чемпионате.
Эпизод с Шипачёвым? Пока не знаю, и Вадик тоже не понял. Что-то судьи услышали. Не буду даже комментировать это», – приводит слова Кагарлицкого пресс-служба клуба.
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