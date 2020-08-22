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Шипачёв: конкуренцию в КХЛ ощущаю только в столовой на базе «Динамо»

Шипачёв: конкуренцию в КХЛ ощущаю только в столовой на базе «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал, что пока никак не ощущает конкуренцию из-за введённого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«Летом было мало матчей, очень ждём Кубка мэра Москвы на следующей неделе. Там Дима Яшкин выйдет после болезни, и нам с Димой Кагарлицким будет полегче. Ребята в тройке Линдберга хорошо взаимодействуют друг с другом, мне понравилась их игра в предсезонке. Хорошо, что у нас появилась такая вторая пятёрка.

Я пока никак не ощущаю конкуренцию в КХЛ из-за жёсткого потолка зарплат, только на базе у нас в столовой. Знаете, какая у нас там конкуренция после тренировки?

Задача на сезон — сыграть лучше, чем в прошлые годы. Как минимум дойти до финала конференции», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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