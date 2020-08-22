Шипачёв: конкуренцию в КХЛ ощущаю только в столовой на базе «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал, что пока никак не ощущает конкуренцию из-за введённого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.
«Летом было мало матчей, очень ждём Кубка мэра Москвы на следующей неделе. Там Дима Яшкин выйдет после болезни, и нам с Димой Кагарлицким будет полегче. Ребята в тройке Линдберга хорошо взаимодействуют друг с другом, мне понравилась их игра в предсезонке. Хорошо, что у нас появилась такая вторая пятёрка.
Я пока никак не ощущаю конкуренцию в КХЛ из-за жёсткого потолка зарплат, только на базе у нас в столовой. Знаете, какая у нас там конкуренция после тренировки?
Задача на сезон — сыграть лучше, чем в прошлые годы. Как минимум дойти до финала конференции», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 августа 2020
-
19:05
-
18:54
-
18:21
-
18:09
-
17:52
-
17:06
-
16:55
-
16:21
-
15:55
-
15:51
-
15:46
-
15:41
-
14:43
-
14:38
-
14:02
-
13:56
-
13:34
-
13:00
-
12:48
-
12:34
-
12:10
-
11:35
-
11:03
-
10:43
-
10:34
-
09:57
-
09:35
-
09:30
-
09:00
-
08:57
-
08:45
-
08:30
-
07:58
-
07:31
-
07:26