Московское «Динамо» представило форму на сезон-2020/2021

Московское «Динамо» представило форму, в которой будет выступать в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Фото: Официальный сайт ХК «Динамо» Москва

«Новая форма вобрала в себя классику прошлых лет — традиционные элементы и двухполосную графику. Особое внимание при разработке было уделено воротнику. На него нанесены выведенные из обращения игровые номера и автографы легендарных хоккеистов московского «Динамо» — Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева. Тем самым форма носит и исторический характер, и отдает дань уважения ветеранам клуба», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло 4-е место в Западной конференции. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего плей-офф из-за пандемии коронавируса был остановлен.