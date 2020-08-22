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«Амур» не сможет сыграть со «Спартаком». Вместо «тигров» москвичи встретятся с «Химиком»

«Амур» не сможет сыграть со «Спартаком». Вместо «тигров» москвичи встретятся с «Химиком»
Хоккей / КХЛ 0

Контрольный матч московского «Спартака» и хабаровского «Амура» не состоится из-за отказа дальневосточной команды, информирует официальный сайт красно-белого клуба.

«Хабаровский «Амур» уведомил «Спартак», что команда не сможет принять участия в запланированном на 23 августа контрольном матче. В связи с этим в предсезонном расписании красно-белых произошло изменение. В воскресенье, 23 августа, «Спартак» в «Парке Легенд» сыграет контрольную встречу с воскресенским «Химиком», фарм-клубом в ВХЛ. Матч начнётся в 13:00 мск», — сказано в заявлении «Спартака».

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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