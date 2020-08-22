«Трактор» показал новый логотип клуба

Челябинский «Трактор» сменил клубный логотип, информирует официальный аккаунт Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Прежний логотип клуб использовал с 1995 года.

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Напомним, недавно «Трактор» отменил Кубок губернатора Челябинской области, опубликовав заявление: «Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в «Тракторе», где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19. Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий через две недели регулярный чемпионат КХЛ, поэтому было принято совместное решение минимизировать риски. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции в команде за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала».