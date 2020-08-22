Йози: надеюсь, что время Трампа скоро закончится, США срочно нужен новый человек у руля

Швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал условия жизни внутри «пузыря» в Эдмонтоне и поделился мыслями о президентских выборах в Соединённых Штатах Америки.



«Условия внутри «пузыря» оказались далеко не такими тяжёлыми, как я представлял. У нас был отличный отель с тремя шикарными ресторанами, к тому же было красивое место для прогулок, где игроки из разных команд общались друг с другом. Это время мне напомнило юниорские турниры, было здорово. Если полностью сконцентрироваться на событиях на льду, то забываешь, что на арене не было зрителей, но как только снова садишься на лавку, то понимаешь, что трибуны пусты.



В апреле я вложился в акции своего родного клуба «Берн», мой отец входит в совет директоров. Я пока сосредотачиваюсь исключительно на своей карьере в НХЛ, но если «Берн» заинтересуется каким-то игроком из-за океана, с которым я знаком, то я предоставлю информацию.



Что я могу сказать о кандидате в президенты США Джо Байдене? Я не очень хорошо знаю, что он предлагает. Но я очень надеюсь, что время Дональда Трампа скоро закончится. Этой стране срочно нужен новый человек у руля», — приводит слова Йози Blick.