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3 очка Радулова помогли «Далласу» открыть счёт в серии с «Колорадо»

3 очка Радулова помогли «Далласу» открыть счёт в серии с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.

В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо, Александр Радулов, отметившийся дублем и результативной передачей, и Роопе Хинтц. У «Колорадо» авторами голов стали Натан Маккиннон (дубль) и Габриэль Ландеског.

Видео лучших моментов встречи «Колорадо» — «Даллас» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

34-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов, отметившийся 3 (2+1) набранными очками, провёл на льду 14 минут 38 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».

Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 28 бросков из 31.

Российские представители «Колорадо» Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Никита Задоров не отметились набранными очками и заработали показатели полезности «-1», «0» и «-2» соответственно.

Следующая встреча между «Колорадо» и «Далласом» состоится 25 августа. Начало – в 04:45 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
23 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Бенн, А. Радулов) – 04:00' (5x5)   1:1 Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 05:04' (5x5)   1:2 Комо (Олексяк, Хейсканен) – 09:51' (5x5)   1:3 А. Радулов (Бенн, Факса) – 16:28' (5x5)   2:3 Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 24:36' (5x5)   2:4 А. Радулов (Сегин, Бенн) – 29:09' (5x5)   3:4 Маккиннон (Жирар, Кадри) – 38:28' (4x4)   3:5 Хинц (Дикинсон, Клингберг) – 48:47' (5x5)
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