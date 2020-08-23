3 очка Радулова помогли «Далласу» открыть счёт в серии с «Колорадо»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.
В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо, Александр Радулов, отметившийся дублем и результативной передачей, и Роопе Хинтц. У «Колорадо» авторами голов стали Натан Маккиннон (дубль) и Габриэль Ландеског.
Видео лучших моментов встречи «Колорадо» — «Даллас» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
34-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов, отметившийся 3 (2+1) набранными очками, провёл на льду 14 минут 38 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».
Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 28 бросков из 31.
Российские представители «Колорадо» Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Никита Задоров не отметились набранными очками и заработали показатели полезности «-1», «0» и «-2» соответственно.
Следующая встреча между «Колорадо» и «Далласом» состоится 25 августа. Начало – в 04:45 мск.
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