Главный тренер «Сент-Луиса» объяснил вылет чемпиона НХЛ 2019 года из нынешнего плей-офф

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе объяснил, почему его команда не смогла повторить успех прошлого года и завершила борьбу за Кубок Стэнли уже после первого раунда плей-офф.

«У меня нет ответа на вопрос, почему энергия была не на должном уровне. Если бы я знал, то сказал вам, но я не знаю. Но Дэвид Перрон прав — её было недостаточно. В этой лиге нельзя добиваться успеха, если в твоей команде каждый не отдаётся на 100 процентов. В плей-офф это необходимо. В прошлом году наша команда добивалась успеха, потому что в каждом матче каждый игрок выкладывался на полную.

При этом не стоит принижать заслуги «Ванкувера», у них хорошая и молодая команда. Но мы совершили слишком много ошибок. Мы дарили им голы. В плей-офф такого делать нельзя. Так не выиграешь», — цитирует Берюбе пресс-служба НХЛ.