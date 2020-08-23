Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Сент-Луиса» объяснил вылет чемпиона НХЛ 2019 года из нынешнего плей-офф

Главный тренер «Сент-Луиса» объяснил вылет чемпиона НХЛ 2019 года из нынешнего плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе объяснил, почему его команда не смогла повторить успех прошлого года и завершила борьбу за Кубок Стэнли уже после первого раунда плей-офф.

«У меня нет ответа на вопрос, почему энергия была не на должном уровне. Если бы я знал, то сказал вам, но я не знаю. Но Дэвид Перрон прав — её было недостаточно. В этой лиге нельзя добиваться успеха, если в твоей команде каждый не отдаётся на 100 процентов. В плей-офф это необходимо. В прошлом году наша команда добивалась успеха, потому что в каждом матче каждый игрок выкладывался на полную.

При этом не стоит принижать заслуги «Ванкувера», у них хорошая и молодая команда. Но мы совершили слишком много ошибок. Мы дарили им голы. В плей-офф такого делать нельзя. Так не выиграешь», — цитирует Берюбе пресс-служба НХЛ.

«Ванкувер» впервые с 2011 года вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020