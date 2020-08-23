Дейтер: сезон для Грубауэра выглядит досрочно завершённым

Журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер поделился мнением о степени тяжести травмы основного голкипера «Колорадо Эвеланш» Филиппа Грубауэра.

«Сезон для Грубауэра выглядит досрочно завершённым. Он не мог перенести вес тела на левую ногу. В регулярном чемпионате у него бывали проблемы с бедром, так что это может быть рецидив старого повреждения», — отметил Дейтер

На четвёртой минуте второго периода матча плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (3:5) немецкий вратарь получил травму, отражая бросок российского форварда «Далласа» Дениса Гурьянова. Судя по всему, Грубауэр получил травму паха. Филипп ушёл в раздевалку при помощи врача команды и защитника Никиты Задорова, а в воротах появился Павел Францоуз.