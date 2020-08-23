«Даллас» забросил пятую шайбу после эффектного хита Задорова на Клингберге

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.

Автором пятой шайбы «Даллас» стал Роопе Хинтц. Примечательно, что за несколько секунд до гола защитник «Колорадо» Никита Задоров применил эффектный силовой приём против ведущего защитника «Далласа» Йона Клингберга. Однако Клингберг за мгновение до силового приёма в исполнении россиянина успел избавиться от шайбы, а Задоров в свою очередь оказался выключенным из игры. Джейсон Дикинсон подобрал шайбу и нашёл передачей Хинтца, который пробил Павла Францоуза.

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