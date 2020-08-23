Беднар — о причине поражения «Колорадо»: половина команды забыла явиться на матч

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар раскритиковал команду за поражение в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Даллас Старз» (3:5, 0-1).

«Основной проблемой для «Колорадо» стало то обстоятельство, что половина команды забыла явиться на матч. Сегодня их просто не было на льду. Речь идёт о линейке защитников и шести крайних нападающих. Сегодня эти игроки были пассажирами. Мозг команды был выключен. «Колорадо» не было вовлечено в игру. Я ожидал, что команда с первых минут будет играть намного лучше, чем получилось.

Что случилось с Грубауэром? Вы же сами видели, что произошло. Я видел то же самое. Очевидно, что он травмировался и просто не мог продолжать играть. Это плохая новость для команды. Посмотрим, на сколько он выбыл из строя. Завтра он точно не будет тренироваться, дальше будет видно. Всё покажет время», — приводят слова Беднара клубные журналисты.