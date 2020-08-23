Радулов: Худобин долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал победу в первом матче серии второго раунде Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:3, 1-0).



«Мы сражались за шайбу в каждой смене, старались им не уступать. Это тяжелая битва, шайба в шайбу, почти нет свободного пространства на льду. Но мы в такой ситуации чувствовали себя хорошо, и это отличный знак.



Мы все пашем на площадке, стараемся помогать друг другу, играем в тело. Создаём моменты, уходим в отрыв. Но главное – всё делается для победы.

Игра Худобина? Он уже давно в лиге, долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс. Мы в него верим, а он нам помогает. Здорово, что он у нас есть. Это хороший вратарь», – цитирует Радулова пресс-служба НХЛ.