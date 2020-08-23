Худобин продлил победную серию в дебютном плей-офф НХЛ в статусе стартового голкипера

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу, справившись с 28 бросками из 31. Эта победа стала для него пятой после возобновления сезона и четвёртой подряд в нынешнем плей-офф НХЛ.

34-летний голкипер проводит дебютный плей-офф в карьере в статусе стартового голкипера. До нынешнего сезона опытный вратарь, дебютировавший в НХЛ в 2009 году, сыграл всего два матча в Кубке Стэнли. В обоих случаях российский голкипер выходил на лёд со скамейки запасных.