Шайба Виделля в концовке принесла «Барысу» победу в контрольном матче с «Торпедо» УК

В Казахстане состоялся контрольный матч, в котором «Барыс» из Нур-Султана встречался с усть-каменогорским «Торпедо». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу клуба Континентальной хоккейной лиги.
В конце первого периода «Барыс» повёл в счете после точного броска Кёртиса Валка, но «Торпедо» быстро отыгралось. Представители КХЛ ещё дважды выходили вперёд, но оба раза гости сравнивали счёт. В середине третьего периода игрок «Торпедо» Андрей Виноградов в большинстве сделал счёт 4:3. Но в последние пять минут матча Роман Старченко сравнял счет, а за 82 секунды до конца третьего периода матча шведский форвард «Барыса» Линус Виделль вырвал победу.
Напомним, это был уже второй матч команд на предсезонке. 21 августа «Торпедо» одержало победу со счётом 2:1 ОТ. Таким образом, спустя два дня «Барыс» взял реванш.
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