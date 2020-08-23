«Салават Юлаев» обыграл СКА в матче за третье место на Кубке чемпионов в Казани

В Казани состоялся матч за третье место на предсезонном турнире Кубок чемпионов, в котором уфимский «Салават Юлаев» встречался с санкт-петербургским СКА. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Томи Лямся. У уфимского коллектива это первая победа на турнире в Казани.
Счёт в матче на девятой минуте первого периода открывал форвард СКА Иван Морозов. Во втором периоде уфимцы смогли не только восстановить равновесие, но и выйти вперёд. С интервалом в шесть минут финский форвард Маркус Гранлунд дважды переиграл Александра Самонова.
Ещё до перерыва Кирилл Марченко сравнял счёт, но на старте третьего периода Теэму Хартикайнен с передачи Гранлунда реализовал большинство, вновь выведя «Салават» вперёд. В середине отрезка Эмиль Галимов подправил шайбу в ворота после броска Динара Хафизуллина, снова сравняв счёт. Судьба матча решилась в серии буллитов, где точнее были уфимцы. Победный буллит реализовал Гранлунд.
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