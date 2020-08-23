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«Салават Юлаев» обыграл СКА в матче за третье место на Кубке чемпионов в Казани

«Салават Юлаев» обыграл СКА в матче за третье место на Кубке чемпионов в Казани
Хоккей / КХЛ 0

В Казани состоялся матч за третье место на предсезонном турнире Кубок чемпионов, в котором уфимский «Салават Юлаев» встречался с санкт-петербургским СКА. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Томи Лямся. У уфимского коллектива это первая победа на турнире в Казани.

Счёт в матче на девятой минуте первого периода открывал форвард СКА Иван Морозов. Во втором периоде уфимцы смогли не только восстановить равновесие, но и выйти вперёд. С интервалом в шесть минут финский форвард Маркус Гранлунд дважды переиграл Александра Самонова.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. За 3-е место
23 августа 2020, воскресенье. 12:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Морозов (Марченко, Подколзин) – 08:30' (5x5)   1:1 Гранлунд (Лисовец, Хартикайнен) – 26:58' (5x5)   2:1 Гранлунд (Гиматов) – 32:53' (5x4)   2:2 Марченко (Морозов, Ожиганов) – 38:41' (5x5)   3:2 Хартикайнен (Гранлунд, Маннинен) – 41:21' (5x4)   3:3 Галимов (Хафизуллин, Антипин) – 49:33' (5x5)   4:3 Хартикайнен – 65:00' (ПБ)

Ещё до перерыва Кирилл Марченко сравнял счёт, но на старте третьего периода Теэму Хартикайнен с передачи Гранлунда реализовал большинство, вновь выведя «Салават» вперёд. В середине отрезка Эмиль Галимов подправил шайбу в ворота после броска Динара Хафизуллина, снова сравняв счёт. Судьба матча решилась в серии буллитов, где точнее были уфимцы. Победный буллит реализовал Гранлунд.

«Салават» проиграл на турнире в Казани три матча, пропустив 13 шайб
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