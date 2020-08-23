Э. Галимов – о матче с «СЮ»: плохо играли, СКА надо делать выводы и добавлять

Нападающий СКА Эмиль Галимов прокомментировал поражение (3:4 Б) в матче за третье место на предсезонном турнире Кубок чемпионов с «Салаватом Юлаевым».
«Плохо играли, хорошо, что сравняли в концовке, но всё равно проиграли. Недовольны своей игрой. Проще ли играть в сыгранных тройках? Мне без разницы, где играть. В прошлом сезоне в «Ак Барсе» я закалился, практически каждый матч были разные звенья.
Было ли желание показать себя перед тренерским штабом «Ак Барса»? Такой цели не было. Тренеры и болельщики знают, как я играю. Просто выходил и старался в каждой игре выкладываться на сто процентов. Притупляют ли поражения уверенность в себе? У меня нет. Просто неприятно с таким плохим настроением возвращаться домой. Надо делать выводы и добавлять», – приводит слова Галимова пресс-служба «Ак Барса».
- 23 августа 2020
-
20:55
-
20:43
-
19:41
-
19:36
-
19:23
-
19:21
-
19:01
-
18:47
-
18:24
-
17:58
-
17:48
-
17:16
-
17:00
-
16:37
-
16:27
-
15:29
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:37
-
14:28
-
13:45
-
13:12
-
13:00
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:10
-
10:36
-
10:15
-
09:53
-
09:30
-
08:52