Э. Галимов – о матче с «СЮ»: плохо играли, СКА надо делать выводы и добавлять

Нападающий СКА Эмиль Галимов прокомментировал поражение (3:4 Б) в матче за третье место на предсезонном турнире Кубок чемпионов с «Салаватом Юлаевым».

«Плохо играли, хорошо, что сравняли в концовке, но всё равно проиграли. Недовольны своей игрой. Проще ли играть в сыгранных тройках? Мне без разницы, где играть. В прошлом сезоне в «Ак Барсе» я закалился, практически каждый матч были разные звенья.

Было ли желание показать себя перед тренерским штабом «Ак Барса»? Такой цели не было. Тренеры и болельщики знают, как я играю. Просто выходил и старался в каждой игре выкладываться на сто процентов. Притупляют ли поражения уверенность в себе? У меня нет. Просто неприятно с таким плохим настроением возвращаться домой. Надо делать выводы и добавлять», – приводит слова Галимова пресс-служба «Ак Барса».