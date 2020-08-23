Лямся: результат – не самое важное на турнире в Казани

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над петербургским СКА (4:3 Б) в матче за третье место на предсезонном турнире Кубок чемпионов.

«У нас было не так много времени на восстановление после вчерашней игры. Постарались сохранить те же игровые сочетания, что и вчера. Неплохо сыграли сегодня. Думаю, что лишь после третьего гола, когда счёт сравняли, было 5-6 минут, когда нам было непросто. А так мы играли в хороший хоккей. Для нас это был отличный турнир с топовыми командами.

Теперь у нас больше информации о том же Сухачёве, который сыграл две игры. Как раз то, о чём я говорил на пресс-конференциях, у нас есть цели, над которыми мы работаем. Могу хорошо оценить наших новичков, например, Коробова и молодых нападающих и защитника Мухамадуллина. Также я доволен нашей линией атаки.

Результат – не самое важное на этом турнире. Мы играли здесь в четыре звена и давали всем играть. В сезоне мы могли действовать иначе в разных ситуациях. Если говорить о меньшинстве, то оно меня беспокоит, пропустили приличное количество шайб. Но больше волнует, сколько мы забивали. Главное, чтобы все понимали, над чем мы работали на турнире», – приводит слова Лямся пресс-служба клуба.