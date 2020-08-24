Генменеджер «Вашингтона» — об отставке Рирдена: нам нужен опытный тренер

Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос, какой тренер нужен команде после увольнения Тодда Рирдена.

«Думаю, нам нужен опытный тренер. У нас опытная команда. Нужен кто-то, кто может призвать остальных к ответственности. В «Вашингтоне» правильная культура, но она начала ускользать. Нам нужно удержать её и вернуть в прежнее состояние», – приводит слова функционера журналистка Саманта Пелл.

Также Маклеллан отметил, что с назначением нового тренера торопиться не будут. Ассистентов выберет сам новый главный тренер. 49-летний Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).