Крейчи набрал очки в 7 матчах плей-офф подряд. Это лучший результат в «Бостоне» за 6 лет
Завершился первый матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 3:2.
В составе победителей забили Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Форвард «Бостона» Давид Крейчи сделал голевую передачу, продлив результативную серию до семи матчей. На этом отрезке 34-летний нападающий забросил три шайбы и ещё семь раз ассистировал партнёрам.
Последним игроком «Брюинз», набравшим очки в семи матчах плей-офф подряд, был Патрис Бержерон. В 2014 году канадский форвард в семи матчах записал на свой счёт 9 (3+6) очков.
Бержерон вышел на третье место по результативным передачам в истории «Бостона» в плей-офф
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