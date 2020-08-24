Крейчи набрал очки в 7 матчах плей-офф подряд. Это лучший результат в «Бостоне» за 6 лет

Завершился первый матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забили Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Форвард «Бостона» Давид Крейчи сделал голевую передачу, продлив результативную серию до семи матчей. На этом отрезке 34-летний нападающий забросил три шайбы и ещё семь раз ассистировал партнёрам.



Последним игроком «Брюинз», набравшим очки в семи матчах плей-офф подряд, был Патрис Бержерон. В 2014 году канадский форвард в семи матчах записал на свой счёт 9 (3+6) очков.