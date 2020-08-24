«Вегас» разгромил «Ванкувер» в первом матче серии, забив пять голов

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс» провели первый матч серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли. Победу с разгромным счётом 5:0 одержала команда Питера Дебура, счёт в серии стал 1-0.
Счёт в матче был открыт в середине первого периода, шайбу забросил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо. Во втором периоде «рыцари» упрочили преимущество, забив три гола, авторами которых стали форварды Райлли Смит, Марк Стоун и Алекс Так. На 51-й минуте нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти поставил в матче точку.
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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
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