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«Вегас» разгромил «Ванкувер» в первом матче серии, забив пять голов

«Вегас» разгромил «Ванкувер» в первом матче серии, забив пять голов
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс» провели первый матч серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли. Победу с разгромным счётом 5:0 одержала команда Питера Дебура, счёт в серии стал 1-0.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода, шайбу забросил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо. Во втором периоде «рыцари» упрочили преимущество, забив три гола, авторами которых стали форварды Райлли Смит, Марк Стоун и Алекс Так. На 51-й минуте нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти поставил в матче точку.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
24 августа 2020, понедельник. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Маршессо (Смит, Теодор) – 11:37' (5x5)   2:0 Смит (Так, Мартинес) – 22:13' (5x4)   3:0 Стоун (Шмидт, Карлссон) – 31:35' (5x5)   4:0 Так (Казинс, Теодор) – 36:34' (5x5)   5:0 Пасиоретти (Стоун, Стивенсон) – 50:47' (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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