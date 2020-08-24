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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялось два матча во втором раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 2:3. В составе победителей отличились Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 24 минуты и 53 секунды игрового времени и также не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сейвов.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
24 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Карло, Маршан) – 18:52' (5x5)   0:2 Пастрняк (Крейчи, Крюг) – 24:34' (5x4)   0:3 Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 41:17' (5x5)   1:3 Хедман (Пойнт, Палат) – 48:50' (5x5)   2:3 Хедман (Шаттенкирк, Джонсон) – 58:46' (6x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:0. Счёт в матче был открыт в середине первого периода, шайбу забросил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо. Во втором периоде «рыцари» упрочили преимущество, забив три гола, авторами которых стали форварды Райлли Смит, Марк Стоун и Алекс Так. На 51-й минуте нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти поставил в матче точку.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
24 августа 2020, понедельник. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Маршессо (Смит, Теодор) – 11:37' (5x5)   2:0 Смит (Так, Мартинес) – 22:13' (5x4)   3:0 Стоун (Шмидт, Карлссон) – 31:35' (5x5)   4:0 Так (Казинс, Теодор) – 36:34' (5x5)   5:0 Пасиоретти (Стоун, Стивенсон) – 50:47' (5x5)
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