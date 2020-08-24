Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялось два матча во втором раунде Кубка Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 2:3. В составе победителей отличились Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 24 минуты и 53 секунды игрового времени и также не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сейвов.
«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:0. Счёт в матче был открыт в середине первого периода, шайбу забросил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо. Во втором периоде «рыцари» упрочили преимущество, забив три гола, авторами которых стали форварды Райлли Смит, Марк Стоун и Алекс Так. На 51-й минуте нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти поставил в матче точку.
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