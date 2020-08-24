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Изменились правила взятия ворот в КХЛ. Теперь гол могут засчитать при сдвинутых воротах

Изменились правила взятия ворот в КХЛ. Теперь гол могут засчитать при сдвинутых воротах
Хоккей / КХЛ 0

Стало известно, что в Континентальной хоккейной лиге изменились правила взятия ворот.

"Правило 98 — взятие ворот при сдвинутых воротах.

1. Если защищающийся хоккеист сдвигает ворота, а команда соперника направляет шайбу в ворота, то взятие ворот засчитывается при условии, что:

1.1 соперник имел реальную возможность взятия ворот;

1.2 шайба пересекла плоскость линии ворот и попала в ворота, если бы они находились в нормальном положении".

Ранее при сдвинутых воротах взятие ворот не засчитывалось. Также теперь данный момент подпадает под возможность видеопросмотра.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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