Изменились правила взятия ворот в КХЛ. Теперь гол могут засчитать при сдвинутых воротах

Стало известно, что в Континентальной хоккейной лиге изменились правила взятия ворот.



"Правило 98 — взятие ворот при сдвинутых воротах.



1. Если защищающийся хоккеист сдвигает ворота, а команда соперника направляет шайбу в ворота, то взятие ворот засчитывается при условии, что:



1.1 соперник имел реальную возможность взятия ворот;



1.2 шайба пересекла плоскость линии ворот и попала в ворота, если бы они находились в нормальном положении".



Ранее при сдвинутых воротах взятие ворот не засчитывалось. Также теперь данный момент подпадает под возможность видеопросмотра.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.