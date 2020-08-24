Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» представило игровую форму на сезон-2020/2021

«Торпедо» представило игровую форму на сезон-2020/2021
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» представило игровую форму на сезон-2020/2021.

«Ключевые акценты при разработке обновленного клубного концепта были сделаны на предстоящем юбилее Нижнего Новгорода. В 2021 году наш город отметит своё 800-летие, и все ключевые мероприятия, слоганы и афиши будут посвящены приближающемуся празднику.

Одним из главных элементов игровой формы — присутствие юбилейного логотипа. Его основной элемент — один из самых узнаваемых символов Нижнего Новгорода – построенная в XVI веке Дмитриевская башня Кремля. Она является главными воротами крепости и знакома не только нижегородцам, но и гостям города. Кремль – символ мужества и крепости духа: качеств, без которых не обойтись в хоккее и жизни.

Ещё одна уникальная черта обновлённого брендбука – использование в качестве слоганов сезона изречений великих нижегородцев, творивших историю города и всей страны. «Если быть, то быть первым!» Эта фраза Валерия Чкалова, нанесённая на игровую форму, перед каждый матчем будет напоминать хоккеистам «Торпедо», с какими целями нужно выходить на лёд. А фраза Максима Горького «В жизни всегда есть место подвигу» наглядно говорит о том, каким образом этих целей можно достичь», — указано в заявлении клуба.

Посмотреть видео можно на канале «Торпедо» в YouTube.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020