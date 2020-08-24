Нижегородское «Торпедо» представило игровую форму на сезон-2020/2021.
«Ключевые акценты при разработке обновленного клубного концепта были сделаны на предстоящем юбилее Нижнего Новгорода. В 2021 году наш город отметит своё 800-летие, и все ключевые мероприятия, слоганы и афиши будут посвящены приближающемуся празднику.
Одним из главных элементов игровой формы — присутствие юбилейного логотипа. Его основной элемент — один из самых узнаваемых символов Нижнего Новгорода – построенная в XVI веке Дмитриевская башня Кремля. Она является главными воротами крепости и знакома не только нижегородцам, но и гостям города. Кремль – символ мужества и крепости духа: качеств, без которых не обойтись в хоккее и жизни.
Ещё одна уникальная черта обновлённого брендбука – использование в качестве слоганов сезона изречений великих нижегородцев, творивших историю города и всей страны. «Если быть, то быть первым!» Эта фраза Валерия Чкалова, нанесённая на игровую форму, перед каждый матчем будет напоминать хоккеистам «Торпедо», с какими целями нужно выходить на лёд. А фраза Максима Горького «В жизни всегда есть место подвигу» наглядно говорит о том, каким образом этих целей можно достичь», — указано в заявлении клуба.
Посмотреть видео можно на канале «Торпедо» в YouTube.
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