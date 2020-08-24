Секач: в ЦСКА хотели снизить мне зарплату, хотя игровых претензий не было

Нападающий Иржи Секач поделился впечатлениями от перехода в омский «Авангард» и рассказал, почему покинул московский ЦСКА.
«Ощущения хорошие. Из того, что я успел увидеть: у нас хорошая команда, отличный коллектив. Сезон уже скоро начнется, посмотрим, что мы покажем в деле.
Почему задержался в ЦСКА всего на год? Они хотели снизить мою зарплату. Я не согласился с их условиями, поэтому нам не удалось договориться. Были ли ко мне игровые претензии? Они говорили, что нет. Я тоже так думаю, потому что выполнял ту работу, которую от меня просили.
Переход в ЦСКА изначально был ошибкой? Конечно, нет. Такое вполне могло случиться и в Казани. Не рассматриваю это как ошибку. Я получил новый опыт, познакомился с хорошими игроками, с некоторыми поддерживаю связь. В целом остались позитивные впечатления от ЦСКА. Я всегда смотрю на всё с позитивом, о плохих вещах не вспоминаю», — цитирует Секача Sport24.
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