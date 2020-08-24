Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В «Буране» вспышка коронавируса, клуб отказался от участия в ближайшем турнире

В «Буране» вспышка коронавируса, клуб отказался от участия в ближайшем турнире
Хоккей / ВХЛ 0

В клубе Высшей хоккейной лиги «Буран» произошла вспышка коронавируса, информирует официальная группа воронежской команды во «ВКонтакте».

«В связи с положительными результатами анализов на COVID-19 у ряда хоккеистов и сотрудников хоккейного клуба «Буран» и в целях минимизирования рисков заражения коронавирусом, ХК „Буран“ принял решение отказаться от участия в турнире на призы главы администрации Тамбовской области». — указано в заявлении клуба.

Турнир должен пройти с 28 по 30 августа. Помимо «Бурана», в нём должны были принять участие «Тамбов», «Ростов» и «Рязань».

За последние сутки в Воронежской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 13 439.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020