В «Буране» вспышка коронавируса, клуб отказался от участия в ближайшем турнире

В клубе Высшей хоккейной лиги «Буран» произошла вспышка коронавируса, информирует официальная группа воронежской команды во «ВКонтакте».



«В связи с положительными результатами анализов на COVID-19 у ряда хоккеистов и сотрудников хоккейного клуба «Буран» и в целях минимизирования рисков заражения коронавирусом, ХК „Буран“ принял решение отказаться от участия в турнире на призы главы администрации Тамбовской области». — указано в заявлении клуба.



Турнир должен пройти с 28 по 30 августа. Помимо «Бурана», в нём должны были принять участие «Тамбов», «Ростов» и «Рязань».



За последние сутки в Воронежской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 13 439.