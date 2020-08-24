Московское «Динамо» приняло решение по допуску зрителей на домашние матчи сезона

Московское «Динамо» приняло решение проводить домашние матчи в новом сезоне со зрителями на трибунах. При этом количество мест будет ограничено.

«Динамо» будет играть матчи со зрителями, но из-за требований правительства Москвы и Роспотребнадзора количество мест на трибунах будет ограничено. В связи с чем абонементов как таковых не будет, так как клуб в сложившихся обстоятельствах не сможет обеспечить сохранение конкретных мест на трибунах, которые владельцы абонементов занимали в прошлом сезоне.

Однако будет продажа билетов в два этапа. Первыми купить билеты на матч смогут владельцы абонементов прошлого сезона, после чего такую возможность получат все желающие. Такая схема будет действовать до тех пор, пока не будут сняты все ограничения, введённые из-за пандемии. Как только все ограничения на посещение матчей будут сняты, владельцы абонементов прошлого сезона получат приоритетное право выкупа абонементов на свои места», – сообщает пресс-служба клуба на канале в YouTube.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло 4-е место в Западной конференции. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего плей-офф из-за пандемии коронавируса был остановлен.