Гол Монахова принёс «Куньлуню» победу над «Сочи»
ХК «Сочи» и китайский «Куньлунь Ред Стар» провели матч на предсезонном турнира имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Алексея Ковалёва — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Голы в составе победителей на счету нападающих Дмитрия Марковина и Сергея Монахова. Единственную шайбу у «Сочи» забросил Павел Кукштель, ему ассистировал Даниил Огирчук.
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.
14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, сообщив, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».
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