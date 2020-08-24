«Детройт» на два года продлил контракт с Робби Фаббри

«Детройт Ред Уингз» продлил контракт с нападающим Робби Фаббри, сообщает пресс-служба клуба. По окончании сезона 24-летний канадец мог получить статус ограниченно свободного агента.

Новое соглашение рассчитано на два года. Фаббри за сезон будет зарабатывать $ 2,95 млн. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист провёл 61 матч и набрал 32 (15+17) очка при показателе полезности «-33» и 20 минутах штрафного времени.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».