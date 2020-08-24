Марун: «Бостон» играет в отличный хоккей. Задача «Тампы» — найти их слабые места

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун поделился ожиданиями от второго матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (0-1).
«Они играют сейчас в отличный хоккей, эффективны во всех трёх зонах, да и в игре обеих спецбригад тоже. Наша задача — найти слабые места и сломать этот тренд, не ломая при этом нашу структуру и не облегчая тем самым им задачу. Иными словами, нужно усложнить им жизнь. Не думаю, что в первом матче мы в этом преуспели.
Разница с прошлогодним «Бостоном»? Не сказал бы, что вижу много отличий. У них, как и у нас, появилась пара новых лиц, но в целом они остались той же командой, в каждом матче играют как надо: с полной самоотдачей между свистками, не ввязываются в лишние неприятности, усложняют жизнь всем звеньям соперника каждый божий вечер. «Бостон» — отличная команда. Не просто так она каждый год глубоко проходит в плей-офф и борется за Кубок Стэнли. Лично для меня это та же самая команда, с которой мы с «Блюз» играли в прошлом году», – приводит слова Маруна пресс-служба лиги.
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