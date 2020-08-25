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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялось два матча во втором раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4 (0-1). 32-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 29 бросков, отметившись вторым подряд сухим матчем в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Текущая сухая серия Семёна составляет 136 минут 20 секунд, что является вторым результатом в клубной истории в плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
25 августа 2020, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Грин (Нельсон) – 06:06' (5x5)   0:2 Пажо (Комаров, Пелеч) – 42:54' (5x5)   0:3 Ли (Барзал, Эберле) – 48:50' (5x5)   0:4 Тэйвз – 52:21' (en)

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 2:5 (0-2). Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу, справившись с 38 бросками из 40. Эта победа стала для российского голкипера шестой после возобновления сезона и пятой подряд в нынешнем плей-офф НХЛ.

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