Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жафяров подписал новый контракт с «Торпедо»

Жафяров подписал новый контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Дамир Жафяров подписал новый контракт с нижегородским «Торпедо», информирует официальный аккаунт «Торпедо» в «Твиттере». 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Жафяров принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 37 (17+20) баллов при показателе полезности "-16" и 12 минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 20 минут и 21 секунду за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина Жафяров отметился двумя результативными передачами.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Бабаев: российские клубы не готовы платить за Жафярова суммы, которые выставляет «Торпедо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020