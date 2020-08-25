Жафяров подписал новый контракт с «Торпедо»

Нападающий Дамир Жафяров подписал новый контракт с нижегородским «Торпедо», информирует официальный аккаунт «Торпедо» в «Твиттере». 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Жафяров принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 37 (17+20) баллов при показателе полезности "-16" и 12 минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 20 минут и 21 секунду за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина Жафяров отметился двумя результативными передачами.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.



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