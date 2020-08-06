Бабаев: российские клубы не готовы платить за Жафярова суммы, которые выставляет «Торпедо»

Агент Шуми Бабаев прокомментировал ситуацию с нападающим нижегородского «Торпедо» Дамиром Жафяровым.

«Нижний Новгород рассказывает, что они предлагают какие-то условия. Но на тех условиях, которые они предлагают, Жафяров не может позволить себе остаться в «Торпедо» даже на полгода. Потому что это смешно, это издевательство.

Насколько «Торпедо» снизит цену на права Жафярова, настолько будет понятно, станем ли мы рассматривать российские варианты. Пока мы их не рассматриваем, потому что российские клубы не готовы платить те суммы, которые выставляет «Торпедо». Сейчас в хоккейной сфере происходит снижение цен. И клубы не готовы нести такие расходы. Сначала были варианты, но «Торпедо» просило слишком большие деньги. Потом оно снизило цены, но сократилось число вариантов.

Сам Жафяров не против отыграть сезон в КХЛ до определённой даты. Но сейчас ситуация такая, что права на него принадлежат «Торпедо», а клуб не может нам предложить достойные условия. Поэтому, если не произойдёт изменений, поедем играть в Европу, как планировалось. У нас намерения не менялись», ─ приводят слова Бабаева «Известия».