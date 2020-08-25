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Слепышев: как бы ни обновлялся состав, цель у ЦСКА одна — только Кубок Гагарина

Слепышев: как бы ни обновлялся состав, цель у ЦСКА одна — только Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Как бы ни обновлялся состав, кто бы ни уходил, цель одна – только Кубок. Естественно, потолок зарплат обострил ситуацию. Переходы игроков смена клубов лидерами. Всё это только добавит конкуренции, интереса к чемпионату.

Скомканная подготовка? Это проблема. Не скажу, что серьёзная, потому что сезон длинный, с формой проблем не будет. Скомканная предсезонка — да. Что-то наиграть не успели, но впереди 60 игр, достаточно времени, чтобы внести коррективы. Игроки, тренерский штаб максимально стараются использовать оставшиеся тренировки, Кубок мэра, который нам предстоит на этой неделе. Думаю, всё встанет на свои места со временем», — цитирует Слепышева официальный сайт КХЛ

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