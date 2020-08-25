На форму СКА будут нашиты шевроны с благодарностью врачам

На форме петербургского СКА появится нашивка со словами благодарности в адрес врачей, сражающихся с коронавирусом.
«Новая важная деталь нашей формы. С первого матча домашнего турнира имени Пучкова будем выходить в свитерах с этим шевроном, созданным в честь всех медицинских работников, чей самоотверженный труд в сложнейшие времена пандемии помог многим сохранить здоровье и жизнь. Хоккей смог вернуться на арены, и этой нашивкой СКА призывает всех помнить о том бесценном вкладе, который внесли медицинские работники в это возвращение. Спасибо вам!», — указано в заявлении клуба.
Посмотреть фото можно в аккаунте СКА в «Твиттере».
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
- 25 августа 2020
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