На форму СКА будут нашиты шевроны с благодарностью врачам

На форме петербургского СКА появится нашивка со словами благодарности в адрес врачей, сражающихся с коронавирусом.



«Новая важная деталь нашей формы. С первого матча домашнего турнира имени Пучкова будем выходить в свитерах с этим шевроном, созданным в честь всех медицинских работников, чей самоотверженный труд в сложнейшие времена пандемии помог многим сохранить здоровье и жизнь. Хоккей смог вернуться на арены, и этой нашивкой СКА призывает всех помнить о том бесценном вкладе, который внесли медицинские работники в это возвращение. Спасибо вам!», — указано в заявлении клуба.

Посмотреть фото можно в аккаунте СКА в «Твиттере».



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.