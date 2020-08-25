Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли: Буше будет готов к матчу со СКА, но он долго тренировался один

Хартли: Буше будет готов к матчу со СКА, но он долго тренировался один
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного матча с «Северсталью» (6:3).

«Игра похожа на предыдущую. Мы провели хороший первый период, но не использовали шансы – а соперник своими воспользовался. Тем не менее мы счёт сравняли, во втором и третьем периоде уже сыграли достойно, одержали хорошую победу. Именно для этого мы и проводим предсезонные матчи – чтобы учиться и не повторять ошибок в регулярном чемпионате.

Рид Буше будет готов к матчу со СКА, но он долгое время тренировался сам, один у себя в Мичигане, без команды – поэтому мы будем внимательно наблюдать за его состоянием, подводить. Сегодня он уже тренировался с командой. Но я не могу пообещать, что на игру против СКА выйдут все те же игроки, которые начнут игру с «Сибирью» в регулярном чемпионате», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020