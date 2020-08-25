Хартли: Буше будет готов к матчу со СКА, но он долго тренировался один

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного матча с «Северсталью» (6:3).



«Игра похожа на предыдущую. Мы провели хороший первый период, но не использовали шансы – а соперник своими воспользовался. Тем не менее мы счёт сравняли, во втором и третьем периоде уже сыграли достойно, одержали хорошую победу. Именно для этого мы и проводим предсезонные матчи – чтобы учиться и не повторять ошибок в регулярном чемпионате.



Рид Буше будет готов к матчу со СКА, но он долгое время тренировался сам, один у себя в Мичигане, без команды – поэтому мы будем внимательно наблюдать за его состоянием, подводить. Сегодня он уже тренировался с командой. Но я не могу пообещать, что на игру против СКА выйдут все те же игроки, которые начнут игру с «Сибирью» в регулярном чемпионате», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.